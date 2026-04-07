Fête des vendanges: «L’alchimie des sens» en affiche

Keystone-SDA

La 99e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel, qui se tiendra du 25 au 27 septembre, sera placée sous le thème de "L'alchimie des sens". L'affiche de la manifestation a été réalisée par une étudiante de l'Académie de Meuron à Neuchâtel.

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(Keystone-ATS) Le comité central de la Fête des vendanges a choisi la création d’Anaïs Garino parmi 13 propositions préalablement sélectionnées. «Moderne, colorée et immédiatement lisible, l’affiche s’est distinguée par sa capacité à traduire visuellement le thème», ont indiqué mardi les organisateurs.

Cette affiche marque la troisième et dernière année de collaboration entre la Fête des Vendanges et l’Académie de Meuron. «Ce partenariat a permis de renouveler l’image de l’évènement tout en offrant une visibilité concrète à de jeunes talents», ont précisé les organisateurs. L’an dernier, la manifestation, dont le point d’orgue est le corso fleuri, a attiré environ 300’000 personnes sur trois jours.