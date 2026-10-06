Feu vert pour la cartographie des sous-sols vaudois

Keystone-SDA

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Le Grand Conseil vaudois a donné mardi son feu vert pour que le Canton puisse mieux connaître et cartographier son sous-sol. Les députés ont accepté à l'unanimité un vaste programme de prospection géologique de 20 millions de francs sur cinq ans.

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(Keystone-ATS) L’objectif de ce plan cantonal est de mieux identifier le potentiel de ce sous-sol vaudois et les enjeux liés à son exploitation durable, en lien avec la transition énergétique et climatique. Il s’accompagne d’une proposition de modification de la Loi sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS), qui précise la mission du Canton pour conduire de telles investigations.

Concrètement, le montant accordé permettra de réaliser des campagnes de reconnaissance du sous-sol (sismique 3D, acquisition de données dans les forages). Mais aussi de renforcer les connaissances sur les eaux souterraines (recherche de nouvelles ressources d’eau potable), d’étudier les possibilités de stockage du CO2 ou de chaleur, ou encore d’analyser le potentiel de valorisation de ressources stratégiques, comme l’hydrogène blanc.

Le ministre en charge de l’environnement Vassilis Venizelos a rappelé en substance que cette démarche s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’augmenter la souveraineté et donc la sécurité énergétique du canton, de renforcer sa capacité d’adaptation aux changements climatiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

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