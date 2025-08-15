Fin des pourparlers Trump-Poutine en format restreint

Keystone-SDA

Donald Trump et Vladimir Poutine ont achevé vendredi près de trois heures de discussions en Alaska, où ils ont peut-être scellé le sort de l'Ukraine voire dessiné l'avenir diplomatique et sécuritaire de l'Europe tout entière.

(Keystone-ATS) «Les négociations en petit comité ont pris fin», a-t-il fait savoir sur Telegram, sans qu’il soit clair dans l’immédiat si ces négociations seront suivies par celles en comité élargi entre les deux délégations. Les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse commune ultérieurement.

En attendant, les journalistes ont été invités à entrer dans la salle de presse sur la base militaire Elmendorf-Richardson, où les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse commune, devant un fond bleu portant l’inscription «Pursuing Peace» («Oeuvrer pour la paix»).

L’impulsif président américain avait prévenu qu’il claquerait la porte très vite en cas d’impasse, une menace qu’il n’a donc pas mise à exécution.

Entamée peu après 11h30 locale (21h30 en Suisse), la conversation des deux dirigeants, chacun accompagné de deux hauts responsables, a duré près de trois heures.

Ce sommet aux enjeux considérables s’est ouvert sur un accueil chaleureux et soigneusement chorégraphié pour Vladimir Poutine, qui signe un spectaculaire retour sur la scène internationale, après plus de trois ans de conflit déclenché par l’invasion russe de l’Ukraine.

Donald Trump a même brièvement applaudi pendant que son homologue russe s’avançait vers lui sur le tarmac.

Ont suivi des poignées de mains, des sourires et des amabilités, dans une mise en scène exposant toute la puissance militaire américaine, avec des avions de combat de pointe rangés auprès du tapis rouge et survolant les deux hommes.

Chose rare, Vladimir Poutine est ensuite monté dans la voiture blindée de Donald Trump où ils ont eu un court tête-à-tête.

Il était initialement prévu que leur première réunion de travail reste sur ce modèle, mais le format a été élargi pour inclure côté américain le secrétaire d’Etat Marco Rubio ainsi que Steve Witkoff, émissaire spécial auprès de la Russie, et côté russe, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov accompagné de Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique.

De quoi changer la dynamique psychologique de cette rencontre, dont l’Ukraine et les Européens redoutent par-dessus tout qu’elle ne permette à Vladimir Poutine de manipuler son homologue américain.

«Continuent à tuer»

Premier concerné mais grand absent de ce rendez-vous, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré «compter» sur Donald Trump pour mettre un terme au conflit.

Les soldats russes «continuent à tuer le jour des négociations», a-t-il déploré, tandis que l’armée ukrainienne a annoncé vendredi avoir repris six villages dont des unités russes s’étaient emparés ces derniers jours, lors d’une avancée particulièrement rapide.

Si sa première rencontre en personne depuis 2019 avec le maître du Kremlin se passe bien, Donald Trump, qui se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, a assuré que «cette rencontre (ouvrirait) la voie à une autre», à trois, avec Volodymyr Zelensky.

Le choix de l’Alaska est truffé de symboles.

Ce vaste territoire a été cédé par la Russie aux Etats-Unis au XIXe siècle. Il a ensuite été un avant-poste de la Guerre froide, quand l’Amérique et l’Union soviétique se toisaient de part et d’autre du détroit de Béring.

Le président ukrainien et les dirigeants européens devront attendre que l’imprévisible président américain, comme il s’est engagé, les informe de la teneur de son entrevue.

Vladimir Poutine «a aujourd’hui l’occasion d’accepter un cessez-le-feu» en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz.

«Donnant-donnant»

Cette paix semble bien lointaine, tant les positions des deux belligérants paraissent irréconciliables.

La Russie réclame que l’Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu’elle renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’Otan.

C’est inacceptable pour Kiev, qui veut un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, ainsi que des garanties de sécurité futures.

Donald Trump, qui depuis l’invasion russe de l’Ukraine renvoie dos à dos les deux belligérants, parle de «donnant-donnant» en matière territoriale.

Si le président russe et le président américain ont une obsession commune, celle de ne jamais apparaître en position de faiblesse, leurs approches des rapports de force internationaux sont bien différentes.

Pour Donald Trump, ancien promoteur immobilier devenu célèbre grâce à une émission de téléréalité, tout est affaire de négociation rapide, de marchandage rondement mené, pour arriver à un «deal» forcément avantageux pour lui.

Là où Vladimir Poutine, ancien du KGB formé à la guerre psychologique, raisonne à long terme, évoquant le destin historique d’une «grande Russie» qu’il voudrait reconstituer.