France: accident de TGV, un mort et deux blessés en urgence absolue

Keystone-SDA

Une collision entre un TGV et un poids lourd mardi matin sur un passage à niveau dans le Pas-de-Calais a tué le conducteur du train, et la préfecture dénombrait également deux blessés en urgence absolue et 11 blessés légers.

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(Keystone-ATS) Le conducteur du camion a été placé en garde à vue, a appris l’AFP d’une source judiciaire. Le camion transportait du matériel militaire, selon une porte-parole de la préfecture. Un précédent bilan provisoire de la préfecture évoquait 27 blessés.

Mardi matin, secouristes et équipes techniques étaient déployés en nombre autour du lieu de l’accident, ont constaté des journalistes de l’AFP, qui ont vu l’avant du train nettement enfoncé.

Vers 07h00 du matin, le TGV, qui reliait Dunkerque à Paris avec 243 personnes à bord, a percuté un poids lourd sur un passage à niveau dans la commune de Bully-les-Mines, entre Béthune et Lens, a détaillé la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.

Le secrétaire fédéral du syndicat SUD Rail Fabien Villedieu a précisé à l’AFP que l’engin impliqué dans l’accident «n’était pas un camion qui ressemblait à un camion de l’armée, de type camouflage».

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu’il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF. Une conférence de presse était prévue à 12h00 au centre de regroupement des victimes, selon la préfecture.

Sapeurs-pompiers mobilisés –

Le trafic ferroviaire est interrompu jusqu’à mardi soir entre Béthune et Lens, selon le compte X TER Hauts-de-France. Sur les axes Lille-Béthune, Lille-Lens et Lille-Douai, le trafic reprend «très progressivement» avec «d’importants retards», selon la même source.

Selon la préfecture, 88 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que six personnels du SAMU, dix policiers et 40 salariés et bénévoles de la protection civile. Le 25 mars, un TER avait percuté un poids lourd à hauteur d’un passage à niveau à Saint-Raphaël (Var)provoquant la mort du conducteur du camion, âgé de 60 ans.

Et en mars 2025, deux militaires sont morts après avoir été percutés dans leur véhicule par un TER sur un passage à niveau près d’Arras (Pas-de-Calais).