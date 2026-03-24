Fribourg: pétition contre le «chaos lié à l’asile à la Gouglera»

Keystone-SDA

La Chancellerie d’Etat du canton de Fribourg a reçu mardi une pétition lancée par l’UDC haut-singinoise, portant le titre "La sécurité pour tous! Mettons fin au chaos lié à l’asile à la Gouglera!". Le texte, adressé au Conseil d'Etat, est muni de 1763 signatures.

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(Keystone-ATS) La pétition de l’UDC Sense-Oberland demande à l’exécutif de «mettre fin au chaos lié à l’asile à la Gouglera par une communication transparente, des mesures de sécurité et la publication des coûts», a indiqué la chancellerie dans un communiqué. Il concerne le centre fédéral installé sur le territoire de la commune de Chevrilles.

La section locale de l’UDC demande au Conseil d’Etat fribourgeois de communiquer «de manière transparente sur les incidents impliquant des requérants d’asile du centre». Le parti veut également «connaître les coûts d’exploitation annuels de l’établissement et réclame des mesures de sécurité concrètes».