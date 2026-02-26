La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fuite de gaz dans une entreprise à Estavayer-le-Lac (FR)

Keystone-SDA

Une fuite de gaz, irritant mais non toxique, est survenue mercredi après-midi dans un bâtiment de l'entreprise Elsa Group (Migros), à Estavayer-le-Lac (FR). Le personnel a été évacué à titre préventif. Personne n’a été blessé. Une cause technique est à l’origine de l'incident.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Environ 200 personnes qui occupaient les locaux concernés ont dû quitter les lieux de manière préventive, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Cinq d’entre elles ont été examinées sur place par les ambulanciers du Centre de secours et d’urgence du Nord Vaudois et de la Broye (CSU-nvb), précise le communiqué.

La fuite a été causée par des travaux effectués sur une installation par une société externe. La population n’a couru aucun risque, selon la police. Le gaz s’est progressivement dissipé. Les locaux ont été ventilés pour redevenir accessibles en soirée. La route de Payerne a été fermée pour les besoins de l’intervention durant cinq heures.

