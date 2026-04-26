Gala: le suspect visait des responsables de l’administration Trump

Keystone-SDA

Le tireur qui a tenté de faire irruption dans un gala à Washington en présence de Donald Trump semblait viser de hauts responsables de l'administration américaine, a dit dimanche le ministre de la justice. Le président américain a qualifié l'assaillant de "dérangé".

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(Keystone-ATS) Des informations «très préliminaires» font penser aux enquêteurs que l’homme «ciblait des membres de l’administration» Trump, a déclaré le ministre par intérim Todd Blanche à la chaîne CBS.

Le tireur «ne coopère pas activement» mais les enquêteurs pensent qu’il s’est rendu à Washington en train depuis Los Angeles en passant par Chicago, a précisé Todd Blanche, qui était également présent à ce dîner.

Des agents du Secret Service américain ont évacué Donald Trump après les tirs de l’assaillant qui a été appréhendé avant de pouvoir entrer dans la salle où se déroulait le dîner annuel réunissant le gratin de la politique et des médias à Washington.

Selon la police, le suspect portait deux armes à feu et de nombreux couteaux et des coups de feu ont été échangés. Un membre des forces de l’ordre s’est fait tirer dessus, mais a été protégé par son gilet pare-balles. L’assaillant n’a pas été blessé.

Charles III «soulagé»

«Ce n’est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer», a réagi Donald Trump, encore en smoking, pendant une conférence de presse donnée à la Maison Blanche environ deux heures après les tirs.

Il a ensuite estimé, évoquant l’assassinat d’Abraham Lincoln en 1865, que l’assaillant pourrait l’avoir visé car il était mécontent de sa politique. Les présidents «qui ont le plus d’impact» sont «ceux qu’on vise», a-t-il dit.

Donald Trump a été visé par une tentative d’assassinat en juillet 2024 lors d’un meeting de campagne où il a été blessé à l’oreille ainsi que quelques mois plus tard sur son golf en Floride.

Le président américain a estimé que l’assaillant samedi, dont l’identité n’a pas été officiellement révélée, était un «loup solitaire» et un «cinglé». S’exprimant dimanche sur la chaîne Fox News, il a indiqué que le suspect a écrit un manifeste «très antichrétien».

«Lorsque vous lisez son manifeste, il déteste les chrétiens, ça ne fait aucun doute», a-t-il affirmé, parlant d’une personne «visiblement très dérangée».

Les réactions de dirigeants mondiaux ont afflué, tous se disant «choqués» et apportant leur «soutien» à M. Trump. Parmi eux, le roi Charles III s’est dit «soulagé» que Donald Trump soit sain et sauf, à la veille de la visite d’Etat du monarque aux Etats-Unis.

Selon des médias américains, le suspect est un homme de 31 ans, Cole Tomas Allen, originaire de Torrance, en Californie. L’auteur présumé des tirs comparaîtra lundi devant la justice. Il sera inculpé de deux chefs d’accusation: le premier pour usage d’une arme à feu lors d’un crime violent, le second pour l’agression d’un agent fédéral à l’aide d’une arme dangereuse.

Les images des caméras de sécurité diffusées par M. Trump sur Truth Social montrent une personne qui se rue au travers du portique de détection de métaux situé à l’entrée de la salle où se tenait le gala, et plusieurs membres des forces de l’ordre dégainant leurs armes.

L’hôtel Hilton de Washington, où avait lieu le dîner avorté, n’est pas «un bâtiment particulièrement sûr», a critiqué Donald Trump. L’incident justifie la construction en cours d’une grande salle de bal à la Maison Blanche, a déclaré dimanche Donald Trump sur Truth Social.

C’est devant cet hôtel que le président Ronald Reagan avait été blessé par balle en 1981 lors d’une tentative d’assassinat.

«A terre»

Le dîner annuel de l’association des correspondants à la Maison Blanche avait débuté depuis peu, selon les journalistes de l’AFP présents, quand une grande agitation s’est fait entendre aux portes de la salle. Des cris de «A terre! A terre!» ont retenti.

Les convives se sont immédiatement allongés ou agenouillés par terre, tandis que des agents du Secret Service, le service de protection du président et des membres du gouvernement, sont entrés dans la salle, lourdement armés.

Sur une vidéo de l’AFP, on peut voir le président Trump assis à la table d’honneur, avec entre autres le vice-président, JD Vance alors que retentissent des coups sourds qui ne suscitent dans un premier temps aucune réaction.

Des agents de sécurité interviennent alors très rapidement et évacuent le président vers la gauche de l’estrade. Ce gala réunit chaque printemps des centaines de personnes. Donald Trump, qui attaque sans relâche la presse, y assistait pour la toute première fois en tant que président. Il a assuré que l’événement serait reprogrammé.