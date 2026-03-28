Genève: 400 manifestants contre la spéculation immobilière

Keystone-SDA

A Genève, environ 400 personnes ont manifesté samedi après-midi à la Place de Neuve contre la spéculation immobilière. A l'appel de collectifs d'habitants et de l'Asloca, ils ont crié leur colère contre les expulsions de locataires.

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(Keystone-ATS) Les congés massifs de locataires se sont multipliés ces derniers mois à Genève, affirme l’Asloca. Sous couvert de nécessité de rénover pour des raisons énergétiques, de nombreux propriétaires ont envoyé des résiliations à leurs locataires. Dernier exemple en date, les résiliations des baux au Boulevard Carl-Vogt.

«Loyers trop chers, on ne va pas se laisser faire !» ou «Le logement est un droit ! Stop aux expulsions !», pouvait-on notamment lire sur les pancartes brandies durant le rassemblement, lequel s’est déroulé sans heurt. La police genevoise a estimé la participation à 400 personnes.

Les manifestants ont notamment appelé les autorités à faire appliquer la Loi sur les démolitions et les transformations (LDTR), qui existe pour protéger les locataires en cas de travaux de rénovation. Aucune tentative de détournement de ce cadre légal ne doit être tolérée, affirme l’Asloca.

«Ces congés sont d’autant plus scandaleux qu’à chaque fois, aucune solution de relogement n’a été proposée et que certains locataires habitent leur immeuble depuis plus de cinquante ans», ajoute l’association des locataires. Dans le cas de Carl-Vogt, la caisse de pension des fonctionnaires de Bâle-Ville (PKBS), propriétaire de l’immeuble, a réévalué le calendrier des rénovations, tout en maintenant la résiliation de baux.

A Genève, où la pénurie de logements sévit, ce sujet est devenu brûlant suite à la résiliation massive, révélée en janvier, des baux au boulevard Carl-Vogt. D’autres immeubles sont concernés, dont un bâtiment à la place des Augustins.