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Gothard: dix kilomètres de bouchons devant le portail nord

Keystone-SDA

Les automobilistes doivent s'armer de patience pour se rendre au Tessin. Un bouchon s'est formé mercredi en début d'après-midi devant le portail nord du tunnel du Gothard à Göschenen (UR). A 14h05, il atteignait une longueur de 10 kilomètres.

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(Keystone-ATS) Pour les automobilistes, cela représente un temps d’attente de plus d’une heure et 40 minutes, a indiqué le TCS. La colonne de véhicules s’est formée sur plusieurs tronçons de l’autoroute A2 entre Erstfeld et Göschenen en raison d’une surcharge de trafic. Un itinéraire alternatif par l’A13 et le tunnel du San Bernardino est recommandé.

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