Greta Gysin (TI) élue présidente du groupe des Vert-e-s

Keystone-SDA

La conseillère nationale tessinoise Greta Gysin est la nouvelle présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s. Seule candidate en lice, elle a été élue vendredi à l'unanimité pour succéder à la Bernoise Aline Trede.

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(Keystone-ATS) Devant les médias, la Tessinoise de 42 ans s’est réjouie de collaborer avec les autres membres de la direction du parti. Les deux postes de présidence au sein des Vert-e-s sont désormais occupées par des femmes latines. La Genevoise Lisa Mazzone est la présidente du parti au niveau national.

Greta Gysin a en ligne de mire les élections fédérales 2027 ainsi que l’objectif d’obtenir un siège écologiste au Conseil fédéral. «Nous y avons droit arithmétiquement.»

Nucléaire et Mercosur à la session d’été

Parmi les dossiers parlementaires, elle a mentionné l’initiative populaire rouvrant la porte au nucléaire ainsi que l’accord avec le Mercosur. Les deux thématiques seront traitées à la session d’été.

Plus largement, ses priorités sont la politique climatique et l’égalité des genres, notamment salariale. La collaboration avec l’UE est aussi importante pour elle.

Elle a rejeté une «trumpisation» de la politique suisse, faisant référence à la volonté des commissions des institutions politiques des deux Chambres d’ancrer le paquet d’accords Suisse-UE dans la Constitution fédérale via une disposition transitoire. Cette décision implique un vote à la double majorité du peuple et des cantons.

Elle viole les compétences des différentes commissions parlementaires puisque le dossier revient à la commission de politique extérieure, selon Mme Gysin. De plus, la méthode va à l’encontre de la Constitution et des principes démocratiques. La Tessinoise a trouvé important de protéger les institutions et la démocratie.

Première écologiste tessinoise à Berne

Greta Gysin a été élue au Conseil national en 2019, devenant ainsi la première écologiste tessinoise à la Chambre du peuple. Depuis 2020, elle est également vice-présidente du parti suisse.

Mme Gysin est membre de la commission des institutions politiques, qu’elle a présidée de 2023 à 2025. Elle a débuté sa carrière politique au Tessin, où elle a fondé les Jeunes Vert-e-s en 2009 et siégé au Grand Conseil de 2007 à 2015.

Aline Trede a quitté son poste après avoir été élue au gouvernement cantonal bernois en mars dernier.