Holcim entre sur le marché péruvien avec le rachat de deux sociétés

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Holcim renforce sa présence en Amérique latine. Le groupe de matériaux de construction a acquis les sociétés péruviennes Comacsa et Mixercon pour une valeur totale de 100 millions de dollars (86 millions de francs).

Les sociétés acquises fonctionneront de manière indépendante, conserveront leurs marques propres et relèveront directement de Holcim Pérou, a-t-on appris vendredi. De même, les plus de 650 employés des deux entreprises seront repris par le cimentier zougois.

Comacsa est le principal producteur de minéraux industriels et de ciment blanc du Pérou, avec plus de 75 ans d’expérience. Mixercon, fondée en 2001, est une entreprise active dans la production, la commercialisation et la fourniture de ciment et de béton prêt à l’emploi, selon un communiqué.

Dans le même temps, ces acquisitions au Pérou permettent à Holcim de poursuivre son engagement en faveur du développement économique et social en Amérique latine. Ces dernières années, le cimentier zougois a renforcé sa présence sur les marchés d’Argentine, de Colombie, du Costa Rica, d’Équateur, El Salvador, Mexique, Nicaragua et Guatemala.