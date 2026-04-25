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Hongrie: Viktor Orban déclare qu’il ne siégera pas au Parlement

Keystone-SDA

Le premier ministre nationaliste hongrois sortant, Viktor Orban, a déclaré samedi qu'il rendrait son mandat de député après que son alliance de partis a essuyé une écrasante défaite électorale après ses 16 années au pouvoir.

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(Keystone-ATS) «Puisque le siège que j’ai remporté en tant que tête de liste sur la plateforme Fidesz-KDNP est en réalité un siège parlementaire pour Fidesz, j’ai décidé de le rendre. En ce moment, je ne suis pas nécessaire au Parlement, mais à la réorganisation du camp national», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook.

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