La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Huit pays d’Europe intéressés par la «dissuasion avancée» française

Keystone-SDA

Huit pays européens "ont accepté" de participer à la "dissuasion avancée" proposée par la France: le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark, a indiqué lundi Emmanuel Macron.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces pays pourront notamment accueillir des «forces aériennes stratégiques» de l’armée de l’air française, qui pourront ainsi «se disséminer dans la profondeur du continent européen» pour «compliquer le calcul de nos adversaires», a expliqué le président français lors d’un discours consacré à la dissuasion nucléaire.

La «dissuasion avancée» pourra également impliquer du signalement, c’est-à-dire la démonstration des capacités nucléaires, «y compris au-delà de nos frontières strictes», ou encore «la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires», comme les exercices militaires auxquels les Britanniques ont déjà été associés récemment, a ajouté M. Macron.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision