Incendie de Crans-Montana: Michael Lauber critique l’enquête

Keystone-SDA

L'ex-procureur général de la Confédération Michael Lauber critique la conduite de la procédure pénale liée au drame de Crans-Montana. Il déplore notamment l'absence d'autopsies sur les victimes et que la détention préventive des gérants du bar n'ait pas été demandée.

1 minute

(Keystone-ATS) La justice valaisanne aurait dû placer en détention les gérants du bar, Jessica et Jacques Moretti, dès le début de l’enquête afin de préserver les preuves, a déclaré M. Lauber mardi lors de l’émission «Tagesgespräch» sur la radio alémanique SRF 1.

Sur les 41 victimes de l’incendie, seules deux ont fait l’objet d’une autopsie. M. Lauber critique également ce point: «L’incendie est la cause évidente, mais on ne sait pas vraiment de quoi chaque personne est morte. On ne peut le savoir qu’à travers une autopsie.»

Et celle-ci ne peut être pratiquée qu’au début de la procédure, le plus rapidement possible, sinon les traces disparaissent. S’il avait été en charge de la procédure, toutes les victimes auraient été autopsiées sans réserve, a déclaré M. Lauber.