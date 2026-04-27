Incendie technique au Laténium à Hauterive (NE): musée fermé

Keystone-SDA

Un incendie technique s’est déclaré lundi au Laténium, musée cantonal d'archéologie à Hauterive (NE). Aucun dommage aux collections n'a été constaté. Des travaux de nettoyage obligent toutefois l'établissement à rester fermé quelques jours.

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(Keystone-ATS) «L’incendie a été rapidement circonscrit par un employé de l’établissement», a indiqué lundi la police neuchâteloise. Les sapeurs-pompiers du DPS de Neuchâtel sont intervenus avec cinq engins et deux véhicules afin de ventiler le bâtiment.

Le musée étant fermé au public au moment du sinistre, seuls les employés ont été évacués. «Aucune personne n’a été blessée», a précisé la police. Des informations sur la date de réouverture du musée seront publiées sur le site internet.