Initiative bernoise sur la formation devant le peuple cet automne

Keystone-SDA

Le corps électoral bernois se prononcera le 27 septembre sur l’initiative constitutionnelle sur la formation. Le texte demande notamment que le canton et les communes veillent à garantir sur tout le territoire une formation de haute qualité et mettent à disposition les moyens nécessaire pour atteindre cet objectif.

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(Keystone-ATS) Le canton et les communes doivent également s’assurer qu’il y ait suffisamment de personnel enseignant et de personnel spécialisé qualifiés pour former les élèves. Cette initiative a été déposée en 2024 munie de 20’427 signatures, a précisé jeudi la Chancellerie d’Etat bernoise.

Pour le comité d’initiative emmené par l’association Formation Berne, la formation constitue le fondement de la société. Le Grand Conseil bernois recommande son rejet, estimant que les requêtes formulées dans cette initiative sont déjà ancrées au niveau légal.