Kevin Warsh prend la tête de la banque centrale américaine

Keystone-SDA

Le Sénat américain a validé mercredi la nomination du candidat du président américain Donald Trump, Kevin Warsh, à la tête de la banque centrale des États-Unis (Fed). M. Warsh n'a plus qu'à prêter serment avant de prendre ses fonctions pour quatre ans.

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(Keystone-ATS) Les sénateurs républicains, majoritaires, ont reçu l’appui d’un seul élu du camp adverse, John Fetterman, qui vote régulièrement avec eux. M. Fetterman mis à part, l’opposition démocrate dénonce cette nomination, doutant de la capacité de Kevin Warsh, 56 ans, à tenir tête à Donald Trump.

Le président américain attend des taux d’intérêt plus bas pour stimuler l’économie. Il minimise la poussée de fièvre inflationniste en cours, que la Réserve fédérale (Fed) est censée endiguer. Avant le vote, le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a affirmé que M. Trump était en «croisade contre l’indépendance de la Fed».

«Alors que la guerre désastreuse menée par ce gouvernement et son programme économique raté font grimper les coûts, Donald Trump ne cherchera qu’à exercer davantage de pression sur la Fed pour qu’elle manipule les taux d’intérêt dans le sens de son seul profit politique», a estimé l’élu dans un communiqué.

«Nouvelle ère»

La chambre haute avait déjà validé mardi l’entrée de Kevin Warsh au conseil des gouverneurs de la Fed, pour quatorze ans cette fois. «Le président Warsh va ouvrir une nouvelle ère au sein d’une institution qui a besoin de transparence, d’orientations politiques solides et d’un sens du devoir renouvelé», a réagi le ministre des finances Scott Bessent sur le réseau social X.

M. Trump avait envisagé de promouvoir Kevin Warsh dès 2018, du temps de son premier mandat à la Maison-Blanche. Il lui avait finalement préféré Jerome Powell, renouvelé sous le démocrate Joe Biden, dont la présidence s’achève vendredi.

Donald Trump avait très vite regretté son choix et l’a fait savoir en multipliant les injures et pressions à l’encontre de M. Powell. Nombre d’observateurs prédisent à Kevin Warsh le même sort s’il n’abaisse pas les taux directeurs.

Cette mission semble quasi impossible dans l’immédiat. Le président de la Fed est une voix très écoutée, mais son vote ne pèse pas plus lourd que celui des onze autres membres du comité fixant les taux américains.

La plupart sont aujourd’hui focalisés sur l’inflation qui s’écarte vivement de leur objectif (2%) du fait du choc énergétique créé par la guerre au Moyen-Orient. Les prix à la consommation augmentent à un rythme qui n’avait plus été vu depuis quasiment trois ans (+3,8% sur un an en avril).