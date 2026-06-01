L’école vaudoise s’attaque aux troubles du comportement

Keystone-SDA

L'école vaudoise veut soutenir le corps enseignant face aux troubles du comportement dans les classes. Elle a dévoilé lundi un plan d'action qui mise sur le développement d'un espace ressources dans tous les établissements scolaires d'ici à 2028 pour mieux encadrer les comportements perturbateurs.

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(Keystone-ATS) «L’école a toujours fait cas des problèmes de comportement, mais aujourd’hui, elle en fait une priorité pour construire une nouvelle réponse face à l’augmentation de leur nombre et de leur complexité», a déclaré la directrice générale adjointe de l’enseignement obligatoire, Nathalie Jaunin, devant les médias réunis à Lausanne.

Ces comportements, qui constituent selon elle un «défi majeur», peuvent aller du refus de faire un exercice à des crises, des insultes ou des violences envers les adultes ou les autres élèves. Ils peuvent ou non se cumuler à des besoins spécifiques liés à des troubles du spectre autistique, de la dyslexie ou encore des situations de décrochage scolaire.

Tous gagnants

Tous les établissements scolaires devront mettre sur pied un protocole de crise ainsi qu’un espace ressources destiné à désamorcer les situations de débordement. «Il s’agit d’un lieu dédié à la prise en charge temporaire des élèves dont les comportements perturbent la classe. La majorité des établissements en possède déjà un», précise Nathalie Jaunin.

Chaque établissement pourra créer cet espace comme il l’entend, en fonction de sa taille, de sa répartition sur un ou plusieurs sites et en fonction de l’âge des élèves. Les élèves concernés pourront le fréquenter en fonction de leurs besoins spécifiques, soit sur une base régulière, soit de façon ponctuelle suite à une crise.

Bien que ces mesures puissent sembler individualisées, «elles doivent bénéficier à l’ensemble de la classe, y compris au corps enseignant», souligne le directeur général de l’enseignement obligatoire, Cédric Blanc. En effet, un élève dont les besoins sont bien pris en charge perturbera moins le collectif qui pourra ainsi mieux travailler.

Classes pour les besoins psy

Les enseignants bénéficieront en outre de quatre séances de formation continue pour apprendre à mieux faire face à ces comportements problématiques. «Les bons réflexes à adopter seront proposés via une série de conférences en ligne accompagnées de documents de référence», précise le canton dans un communiqué.

L’Etat de Vaud entend également créer des «classes pédago-thérapeutiques», destinées aux élèves en proie à des difficultés psychologiques, a annoncé Nathalie Jaunin. Celles-ci doivent voir le jour dans les établissements au plus tôt à l’horizon 2028. Les élèves concernés pourraient les fréquenter à temps complet ou partiel, là aussi en fonction de leurs besoins.

Présent à la conférence de presse, le chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Frédéric Borloz, a tenu à relativiser le nombre d’élèves qui ont besoin de mesures renforcées à l’école. «Au niveau international, il s’agit de 5% des élèves. En moyenne suisse, ce chiffre est de 4,2% et dans le canton de Vaud il est de 3,9%», a-t-il souligné en s’appuyant sur des chiffres de l’Office fédéral de la statistique. A noter encore que 80% des élèves vaudois n’ont aucun besoin spécifique.

Mesures saluées

La Société pédagogique vaudoise (SPV) a salué ces mesures mardi dans un communiqué, soulignant qu’elle alertait «depuis plus de dix ans» les autorités sur «la nécessité d’améliorer l’accompagnement des élèves présentant des comportements particulièrement difficiles». Elle précise qu’elle demeurera «attentive à leur déploiement et à leur efficacité concrète».