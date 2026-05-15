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L’ancienne école d’horlogerie de Genève: un bâtiment à protéger

Keystone-SDA

L'ancienne école d'horlogerie de Genève est désormais inscrite à l'inventaire des bâtiments à protéger. Il faut préserver un témoin "de l'histoire industrielle et éducative de la ville", a dit vendredi le Département du territoire (DT).

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(Keystone-ATS) Le site aux rues Necker et Terreaux-du-Temple a accompagné la formation horlogère genevoise. Dès le 19e siècle, une approche était lancée face à la concurrence internationale.

Le bâtiment actuel remonte à la fin des années 1870. Il avait été rendu possible grâce à un legs. Les salles étaient largement ouvertes pour qu’elles soient lumineuses, indispensables pour les métiers de l’horlogerie. Des matériaux durables avaient été exploités.

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