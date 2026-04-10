L’incendie de Crans-Montana jette une ombre sur la saison de ski

Keystone-SDA

La tragédie de Crans-Montana a marqué le tourisme hivernal suisse cette saison. Le secteur estime que ces événements ont eu un impact sur l'image et l'ambiance des stations, du moins à court terme, notamment dans le domaine de l'après-ski et de la vie nocturne.

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(Keystone-ATS) Parallèlement, les stations de ski ont dû faire face à des conditions difficiles. Un début d’hiver doux et un mois de mars morose ont encore pesé sur la saison. Au total, le nombre de visiteurs et visiteuses jusqu’à fin mars est inférieur à celui de l’année dernière.

Les stations de basse altitude et les domaines accueillant un nombre important de visiteurs à la journée sont particulièrement touchés. Les destinations de haute altitude et les stations internationales semblent en revanche plus stables, mais la situation n’est pas homogène. Le secteur tirera un bilan en mai.