L’initiative «10 millions» fait exploser les budgets de campagne

Keystone-SDA

Les partisans et les opposants à l'initiative "Pas de Suisse à 10 millions" ont budgétisé au total 15,5 millions de francs pour faire campagne. Cette somme constitue un montant record depuis que partis et comités ont l'obligation d'annoncer leurs dépenses.

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(Keystone-ATS) La campagne pour le oui est dotée d’un budget de 6,4 millions de francs. Elle est financée en grande partie par les membres de l’UDC, selon les chiffres publiés vendredi par le Contrôle fédéral des finances.

Il s’agit de politiciens, encore en activité ou non, d’entrepreneurs et d’entreprises proches de l’UDC. De son côté, la campagne du non a récolté près de 9 millions de francs de dons déclarés. Près de la moitié de cette somme provient d’Economiesuisse.

Nettement moins d’argent est injecté dans les campagnes pour et contre la réforme du service civil. Les budgets des opposants et des partisans se situent aux alentours des 300’000 francs.