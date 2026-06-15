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L’oeil-de-perdrix change de bouteille pour ses 165 ans

Keystone-SDA

Véritable emblème du vignoble neuchâtelois, l’oeil-de-perdrix fête cette année ses 165 ans. Pour marquer cet anniversaire, les encaveurs neuchâtelois ont choisi de mettre en valeur ce vin iconique à travers une nouvelle bouteille transparente, qui permet de mieux voir son élégance et la délicatesse de sa robe.

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(Keystone-ATS) Pour célébrer les 165 ans, une fête aura lieu jeudi à la place du Port à Neuchâtel avec une dégustation publique de 35 différents oeil-de-perdrix et diverses animations, a indiqué lundi Neuchâtel vins et terroir.

La première trace officielle de ce vin rosé remonte à 1861, lorsqu’une étiquette imprimée par Louis Bovet, encaveur à Areuse, mentionne pour la première fois ce nom devenu légendaire. Élaboré à partir de pinot noir peu cuvé, l’oeil-de-perdrix est intimement lié au terroir neuchâtelois.

A Neuchâtel, le pinot noir, qui est vinifié aussi bien en blanc (perdrix blanche), qu’en rosé (oeil-de-perdrix) ou qu’en rouge, ne cesse de s’étendre et recouvre actuellement 55% des 600 hectares de vignes du canton.

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