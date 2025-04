L’or poussé à de nouveaux sommets par la guerre commerciale

Keystone-SDA

Les incertitudes provoquées par la nouvelle politique commerciale de la Maison-Blanche continuaient de pousser l'or vers de nouveaux records mercredi. Le métal jaune a franchi la barre symbolique des 3300 dollars l'once.

(Keystone-ATS) Vers 10h05, l’once d’or bondissait de 1,57% à 3302,12 dollars.

« Sans surprise, l’escalade des tensions commerciales continue de stimuler l’appétit pour l’or », remarque Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

L’affaiblissement du dollar joue un rôle dans l’appréciation du métal précieux: « Le dollar américain reste sous la pression de la guerre commerciale qui commence à avoir des conséquences concrètes pour les entreprises américaines et alimente les craintes de récession aux États-Unis », rappelle ainsi l’analyste.

« Les fonds spéculatifs américains vendent non seulement des actions américaines, mais aussi des actions européennes pour se porter sur l’or (…), le franc suisse et à la surprise générale l’euro qui devient une valeur refuge », a relevé Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM.