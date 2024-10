L’ouragan Milton affaibli mais toujours très dangereux

Keystone-SDA

5 minutes

(Keystone-ATS) L’ouragan Milton est affaibli mais reste « extrêmement dangereux », avant son arrivée prévue mercredi en Floride dans le sud-est des Etats-Unis. La région est déjà affectée par le passage destructeur d’Hélène fin septembre.

L’ouragan Milton a été rétrogradé mardi en catégorie 4 (sur une échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5). Il « devrait rester un ouragan extrêmement dangereux jusqu’à ce qu’il touche terre en Floride », a indiqué le Centre national des ouragans américain (NHC).

Son arrivée survient au moment où républicains et démocrates continuent de s’écharper sur la réponse des autorités fédérales au cataclysme provoqué par l’ouragan Hélène, qui a causé au moins 230 morts dans le sud-est du pays.

Milton devrait toucher terre dans cet Etat américain du sud-est, le troisième le plus peuplé des Etats-Unis, dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir longé lundi et mardi la côte nord de la péninsule mexicaine du Yucatan, où il pourrait provoquer des « vagues destructrices ».

Le NHC, qui avait prédit lundi « la pire » tempête à frapper la région de Tampa – une grande ville de Floride – depuis plus de cent ans, attend désormais des vents soufflant à 250 km/h. Il avait évoqué lundi 270 km/h. La nouvelle présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a alerté la population sur la possibilité « de pluies diluviennes ». Plus tôt lundi, des ouvriers barricadaient portes et fenêtres au Yucatan, les pêcheurs ayant eux rentré leurs bateaux au port.

« Féroce »

Moins de deux semaines après le passage d’Hélène, les habitants de Floride se préparaient aussi avec inquiétude à l’arrivée de ce nouvel ouragan. « C’en est trop », soupire Ernst Bontemps en fixant des planches de bois aux fenêtres de sa clinique à Saint Petersburg dans l’ouest de la Floride.

« C’est vraiment dur car nous avons déjà vu notre ville complètement dévastée » il y a peu et « ça recommence », se désespère ce gastroentérologue de 61 ans. Milton est un ouragan « féroce », a prévenu lundi le gouverneur républicain Ron DeSantis.

« Vous avez le temps de partir. Alors, s’il vous plaît, faites-le », a-t-il enjoint aux habitants des zones à risque. Pour faciliter ces évacuations, les autorités de Floride ont annoncé rendre des péages gratuits. Milton devrait traverser l’Etat du sud-ouest au nord-est. Sur les 67 comtés de Floride, 51 sont sous un décret d’état d’urgence.

A Orlando, ville aux nombreux parcs d’attraction au centre de l’Etat, des centaines de voitures ont attendu lundi sous un ciel gris pour une distribution de sacs de sable. Dominick Tucciarone, 29 ans, a expliqué à l’AFP ne pas avoir prévu d’évacuer mais s’est avoué inquiet. « Cela fait longtemps que l’oeil d’un ouragan n’est pas passé au-dessus d’Orlando », dit-il.

Le parc à thème Disney World a indiqué sur son site internet qu’il resterait ouvert mardi. A Tampa, les gardiens de zoo se sont empressés d’évacuer porcs-épics, éléphants ou encore orangs-outans vers des zones protégées.

Le plus meurtrier depuis 2005

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l’intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d’ouragans plus puissants, selon les scientifiques. Les températures de l’Atlantique nord évoluent sans discontinuer depuis plus d’un an à des niveaux de chaleur record, très nettement au-dessus des annales, selon des données publiques de l’observatoire météorologique américain (NOAA).

La NOAA avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s’étend de début juin à fin novembre, s’annonçait cette année extraordinaire dans la région. Milton intervient alors même que les secours sont toujours à pied d’oeuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de l’ouragan Hélène, le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis continentaux depuis Katrina en 2005.

Hélène, qui a provoqué des inondations destructrices et causé au moins 230 morts à travers une demi-douzaine d’Etats, a pris un tournant politique, en pleine campagne présidentielle américaine. Le candidat républicain et ex-président Donald Trump accuse l’Etat fédéral, dirigé par les démocrates, d’avoir fait trop peu, trop tard, pour porter assistance aux sinistrés, ce que le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, candidate à la présidentielle du 5 novembre, contestent fermement.

« Jouer à des jeux politiques en ce moment, dans ces situations de crise – nous en sommes au summum – est tout simplement irresponsable et égoïste », a fustigé Mme Harris. Et d’ajouter: « c’est faire de la politique politicienne, au lieu de faire le travail pour lequel vous avez prêté serment, qui est de faire passer le peuple en premier. »