La crise au Moyen-orient pourrait coûter 14 millions d’emplois

La crise au Moyen-Orient pourrait entraîner la perte de 14 millions d'emplois Keystone-SDA

La crise au Moyen-Orient pourrait coûter 14 millions d'équivalents plein temps cette année si le prix du baril dépasse de 50% la moyenne du début d'année. Le chiffre atteindrait 38 millions en 2027, a indiqué l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.

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(Keystone-ATS) Dans un rapport publié lundi, l’institution ajoute que le nombre d’heures travaillées pourrait reculer de 0,5% cette année et 1,1% l’année prochaine. Les revenus réels du travail devraient diminuer de 1,1% et 3%, soit 1100 milliards et 3000 milliards de dollars.

Le taux de chômage devrait lui progresser de 0,1 point de pourcentage cette année et 0,5 point l’année prochaine, ajoute l’organisation. Les pays arabes et l’Asie/Pacifique devraient être les plus affectés en raison de leurs liens avec les pays du Golfe.

Les premiers pourraient même voir un recul de 10,2% de leurs heures travaillées en cas de détérioration grave. Soit un taux plus de deux fois plus important qu’au moment du coronavirus. «C’est un choc lent et potentiellement long», selon l’économiste en chef de l’OIT, Sangheon Lee.