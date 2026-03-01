La deuxième tombe du vizir Ouni en discussion à l’UNIGE

L'Université de Genève propose de se pencher sur le mystère de la tombe du vizir Ouni, en Egypte. Un documentaire sera présenté en avant-première jeudi soir à Uni Dufour. Il sera suivi d'une table ronde réunissant des scientifiques de la mission archéologique franco-suisse.

1 minute

(Keystone-ATS) Sous l’égide de l’UNIGE, cette mission explore la nécropole de Saqqâra, un site majeur de l’Egypte ancienne où elle multiplie les découvertes. Sa recherche sur la tombe du vizir Ouni, haut dignitaire du royaume, est le sujet du documentaire de Frédéric Wilner et Moataz Madi.

Cette sépulture est un mystère. En effet, le «chef du Sud» Ouni disposait déjà d’une tombe à plus de 500 kilomètres au sud de Saqqâra où il avait fait graver l’autobiographie la plus longue de cette époque. La projection du film sera prolongée par une discussion avec son réalisateur, son coauteur et les scientifiques de la mission Philippe Collombert, Noémie Monbaron et Xavier Hénaff.

