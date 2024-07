La faim dans le monde ne recule pas

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La faim dans le monde n’a pas reculé en 2023 avec la persistance des conflits, des difficultés économiques et d’intempéries extrêmes. Elle touche 733 millions de personnes, soit plus de 9% de la population mondiale, ont alerté mercredi des agences onusiennes.

La situation est disparate, mais l’objectif d’un monde sans faim en 2030, adopté par les Nations unies en 2015, s’éloigne encore un peu plus.

Le nombre de personnes ne mangeant pas à leur faim a augmenté en Afrique, s’est stabilisé en Asie et s’est réduit en Amérique latine et dans les Caraïbes, précise un rapport conjoint de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Fonds international pour le développement de l’agriculture (Fida), de l’Unicef, du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).