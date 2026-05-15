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La Fondation IFAGE à Genève victime d’une cyberattaque

Keystone-SDA

La Fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE) a été victime en avril d'une cyberattaque. Aucun système pédagogique ni aucune donnée d'étudiants n'ont été affectés mais celles des collaborateurs ont été piratées. L'investigation est encore en cours.

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(Keystone-ATS) «Des données usuelles de collaborateurs ont été compromises», a affirmé vendredi à Keystone-ATS la responsable de la communication de l’IFAGE, confirmant une information de la Tribune de Genève. Aucune rançon n’a été demandée et l’activité a pu continuer à fonctionner lors de cet incident les 11 et 12 avril, détecté le 13.

L’institution a recouru à un prestataire externe pour évaluer les dommages et a relayé cette attaque auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Depuis, l’origine de l’incident a été identifiée mais l’IFAGE ne souhaite pas communiquer sur cette question.

«A ce stade, nous n’avons pas vraiment d’indication» sur l’étendue de ce qui a été volé étant donné que l’investigation est toujours en cours, ajoute la responsable de la communication. Mais l’attaque est considérée comme résolue.

Les collaborateurs ont été informés fin avril. «Dès que les analyses ont été terminées, le processus de communication a pu commencer», explique la responsable de la communication.

Pour les anciens collaborateurs, il a pris «un peu plus de temps», selon elle. L’institution recommande elle à ces personnes une surveillance des accès en ligne, de se méfier de tout contact inattendu lié à des données numériques personnelles. Et de relayer toute utilisation abusive de celles-ci.

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