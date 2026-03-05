La guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour

La guerre au Moyen-Orient est entrée jeudi dans son sixième jour avec des bombardements israéliens sur Beyrouth. La veille, Washington et Israël ont affiché leur confiance face à un Iran nettement affaibli et dont la riposte s'essouffle, selon eux.

(Keystone-ATS) Le nombre de missiles iraniens tirés vers Israël diminue «chaque jour», a déclaré mercredi soir un porte-parole de l’armée israélienne. «Nous sommes en position de force maintenant», a assuré de son côté le président américain Donald Trump.

Téhéran ne laisse toutefois transparaître aucune intention de capituler. La télévision d’Etat iranienne a annoncé jeudi matin une «nouvelle vague de missiles» vers Israël, dont l’armée a déclenché ses défenses aériennes pour les intercepter. Les autorités israéliennes n’ont pas fait état de victimes.

L’Iran a également affirmé avoir tiré trois missiles visant les quartiers généraux de forces kurdes au Kurdistan en Irak, a rapporté l’agence de presse IRNA sur le réseau social Telegram.

Depuis le début samedi de l’offensive américano-israélienne contre Téhéran, la région autonome du Kurdistan, qui accueille des troupes américaines, a été la cible d’attaques de drones, dont la plupart ont été interceptées par la défense aérienne.

Combats au Liban

Au Liban, Israël a lancé jeudi de nouvelles attaques, menant des frappes aériennes pour le quatrième jour après que son armée a progressé dans plusieurs localités frontalières du sud du pays, entraîné dans la guerre régionale.

Des images de l’AFP ont montré tôt jeudi un panache de fumée s’élever au-dessus de Beyrouth après une frappe sur le sud de la capitale libanaise, bastion du mouvement islamiste Hezbollah soutenu par l’Iran. L’armée israélienne a déclaré sur Telegram avoir «commencé à frapper l’infrastructure du Hezbollah à Beyrouth».

Les autorités libanaises ont annoncé trois nouveaux morts dans des frappes israéliennes ayant visé deux voitures sur l’autoroute menant à l’aéroport de Beyrouth.

L’armée israélienne avait auparavant demandé aux habitants de quitter le quartier, les avertissant qu’elle s’apprêtait à attaquer des cibles qu’elle affirmait être liées au Hezbollah.

L’agence de presse officielle libanaise ANI a pour sa part rapporté qu’une frappe israélienne avait tué un chef du mouvement islamiste palestinien Hamas dans un camp de réfugiés du nord du Liban. Elle le décrit comme un haut responsable du Hamas. Il s’agit du premier dirigeant du groupe islamiste palestinien tué depuis le début de l’offensive américano-israélienne sur l’Iran.

Le Liban a été entraîné lundi dans la guerre après une première attaque contre Israël du mouvement chiite, qui affirmait vouloir «venger» la mort du guide iranien Ali Khamenei.

Le Hezbollah a revendiqué mercredi au moins 23 attaques contre Israël, dont une à l’aide de drones contre les industries aérospatiales israéliennes dans le centre du pays, ciblant pour la première fois une région aussi éloignée de la frontière.

Evacuations au Qatar

Au Qatar, «les autorités compétentes évacuent les résidents vivant à proximité de l’ambassade américaine à titre de mesure de précaution temporaire», a déclaré le ministère de l’intérieur sur le réseau social X, qui a appelé la population de l’émirat à rester chez elle.

Les bombardements israélo-américains sur l’Iran depuis samedi ont entraîné des frappes en représailles contre les pays du golfe Persique, Téhéran disant viser des intérêts américains.

Mardi, le Qatar a annoncé que deux missiles iraniens avaient visé son territoire, dont l’un a frappé la base militaire américaine d’Al-Udeid. Il a assuré avoir déjoué plusieurs attaques sur l’aéroport de Doha le même jour.

Mercredi, Doha a dit avoir intercepté plusieurs missiles et drones lancés par l’Iran.