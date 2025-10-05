La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La journée de la police met tous les services d’urgence à l’honneur

Keystone-SDA

A Genève, la Journée de la police, qui aura lieu samedi 11 octobre à Palexpo, présentera l'ensemble des métiers des services d'urgence. Plus de trente partenaires seront sur place pour montrer les coulisses des métiers dédiés au secours et au sauvetage.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Toujours très prisée, cette journée de la police avait attiré plus de 5000 personnes en 2024. De nombreuses démonstrations figurent au programme, dont une simulation d’accident de la circulation et une intervention du détachement NEDEX (Neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs). La brigade canine montrera aussi son flair pour débusquer des explosifs.

Cette journée vise aussi à favoriser le recrutement au sein de la police genevoise. Les personnes qui désirent postuler pourront trouver toutes les informations nécessaires sur la procédure et tester leurs capacités sportives. En cas de réussite , le test de sport a une validité de six mois.

Le Sevice d’incendie et de secours, le TCS, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la protection civile, la centrale 144, la police municipale et la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage (Redog) auront aussi des stands. Chaque partenaire présentera les différentes facettes de leurs interventions de secours.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision