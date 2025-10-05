La journée de la police met tous les services d’urgence à l’honneur

Keystone-SDA

A Genève, la Journée de la police, qui aura lieu samedi 11 octobre à Palexpo, présentera l'ensemble des métiers des services d'urgence. Plus de trente partenaires seront sur place pour montrer les coulisses des métiers dédiés au secours et au sauvetage.

(Keystone-ATS) Toujours très prisée, cette journée de la police avait attiré plus de 5000 personnes en 2024. De nombreuses démonstrations figurent au programme, dont une simulation d’accident de la circulation et une intervention du détachement NEDEX (Neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs). La brigade canine montrera aussi son flair pour débusquer des explosifs.

Cette journée vise aussi à favoriser le recrutement au sein de la police genevoise. Les personnes qui désirent postuler pourront trouver toutes les informations nécessaires sur la procédure et tester leurs capacités sportives. En cas de réussite , le test de sport a une validité de six mois.

Le Sevice d’incendie et de secours, le TCS, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la protection civile, la centrale 144, la police municipale et la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage (Redog) auront aussi des stands. Chaque partenaire présentera les différentes facettes de leurs interventions de secours.