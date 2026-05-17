La ministre vaudoise Valérie Dittli entend terminer la législature

Keystone-SDA

La conseillère d'État vaudoise Valérie Dittli, épinglée dans plusieurs rapports et visée par une instruction pénale pour abus d'autorité, redit dimanche qu'elle n'entend pas démissionner. Elle assure qu'elle ne reste pas à son poste pour toucher une rente à vie.

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(Keystone-ATS) «J’aimerais finir cette législature en remettant au centre les vrais enjeux, ceux qui intéressent la population», déclare Mme Dittli dans un entretien diffusé par Le Matin Dimanche, soulignant qu’elle a «un bilan, aussi bien pour l’agriculture, le numérique ou la durabilité».

Elle réfute le reproche qu’elle ne démissionne pas pour toucher la rente à vie de 39’000 francs par an, si elle était à nouveau candidate l’an prochain sans être élue. «Si les circonstances faisaient que j’y ai droit, je renoncerais de toute façon à cette rente».

«J’ai 33 ans. J’ai une bonne formation. J’ai encore l’essentiel de ma vie professionnelle devant moi», ajoute-t-elle. «L’idée que je me maintienne dans ma fonction pour toucher une rente ne correspond ni à mes convictions ni aux valeurs libérales du Centre».