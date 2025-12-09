La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La nouvelle allocation de garde pour enfants est sous toit

Keystone-SDA

L'accueil extrafamilial sera soutenu en Suisse via une nouvelle allocation de garde pour les enfants jusqu'à huit ans. Le National a rejoint mardi le Conseil des Etats sur les derniers points du projet. Les conventions-programmes et une aide fédérale sont maintenues.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La nouvelle allocation sera versée aux parents exerçant une activité lucrative. Un revenu minimal pour le deuxième parent a été fixé comme condition.

L’allocation ne sera autorisée que lorsque l’enfant est placé dans une structure d’accueil où l’on parle une langue nationale. Et elle ne sera pas versée quand cette garde est assurée dans un Etat UE/AELE.

Elle se montera à 100 francs par mois au minimum et sera augmentée de 50 francs pour chaque demi-journée de garde supplémentaire. Pour les enfants en situation de handicap, l’aide sera plus élevée.

Les conventions-programmes en place avec les cantons seront poursuivies. Une aide fédérale de 100 millions de francs sur quatre ans est prévue. Le projet est présenté comme contre-projet indirect à l’initiative populaire sur les crèches du PS.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

