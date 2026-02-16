La Nouvelle Association du Courrier honorée par la Ville de Genève

Keystone-SDA

La Nouvelle Association du Courrier, qui publie le journal Le Courrier, est honorée de la médaille "Genève ville reconnaissante". Cette récompense sera remise jeudi soir par le maire de Genève Alfonso Gomez, a affirmé lundi la Ville de Genève.

(Keystone-ATS) Cette association rassemble 25 entités, ainsi qu’une délégation du personnel et des membres individuels. Lancé il y a plus de 150 ans, Le Courrier est l’un des plus anciens titres de presse encore en activité en Suisse.

La Ville de Genève salue une publication attentive aux minorités et engagée pour les libertés fondamentales. Cette récompense affirme la «valeur démocratique» des médias et «une presse locale libre» et «responsable».