La Poste ressent les effets de la taxe sur les petits colis

La Poste subit les conséquences de la taxe sur les petits colis Keystone-SDA

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La taxe douanière de l'Union européenne (UE) sur les petits colis en provenance de pays tiers a eu des répercussions sur La Poste, indique son directeur Pascal Grieder. Le nombre de paquets expédiés dans l'UE a chuté d'un "pourcentage à deux chiffres", ajoute-t-il.

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(Keystone-ATS) «Cela devrait toutefois revenir peu à peu à la normale», relève M. Grieder dans un entretien diffusé samedi par la Schweiz am Wochenende. C’est ce qui s’est passé aux Etats-Unis, où une taxe similaire a eu des répercussions encore plus fortes au début, note-t-il.

Il doute «que l’objectif de protéger le marché contre les importations chinoises soit atteint», car les entreprises comme le site chinois de vente en ligne à bas prix Temu installent de grands entrepôts en Europe et expédient les colis à partir de là, ce qui leur évite de payer la taxe.

Un droit de douane forfaitaire de 3 euros par article provenant d’un pays tiers est prélevé dans l’UE depuis juillet. Ce sont en principe les vendeurs ou les importateurs qui sont responsables du paiement de cette taxe. Certains commerçants répercutent ce montant sur les consommateurs en vendant leurs marchandises plus chères.

La part des colis chinois a doublé

Une redevance européenne pour frais de gestion s’appliquera en outre aux importations en provenance de pays tiers vers l’UE à partir du 1er novembre. Les plateformes de commerce en ligne comme Shein, Temu ou AliExpress seront chargées de leur paiement. Ces mesures visent à lutter contre l’afflux de colis bon marché.

Même si la Suisse n’était pas visée par ces décisions, elles touchent aussi les exportateurs locaux, relève M. Grieder.

Selon lui, La Poste transporte actuellement 100 millions de colis de plus par an qu’il y a dix ans. 60 millions de colis proviennent de grands prestataires européens, ajoute-t-il. Les petits commerces représentent 20 millions de colis supplémentaires et les colis en provenance de Chine 20 millions de plus. La part du marché des colis chinois est passée de 6% à 11% du volume total des colis par rapport à il y a dix ans, précise le directeur du géant jaune.