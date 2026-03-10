La radio genevoise One FM fête ses trente ans

Keystone-SDA

One FM souffle ses trente bougies. Afin de célébrer cet anniversaire, l'équipe de la radio privée genevoise propose jeudi dès 06h00 un marathon radiophonique de trente heures de direct sans interruption. La programmation musicale sera adaptée pour l'occasion avec une plongée dans les hits de l'époque.

(Keystone-ATS) One FM émettait pour la première fois en région genevoise le 15 mars 1996. «C’est la plus ancienne radio privée du bassin lémanique, si l’on exclut Radio Lac qui a changé de nom quelques années», relève mardi son directeur Lionel Demander, qui travaille pour One FM quasiment depuis le début.

«Sans toucher un centime de la redevance, One FM est toujours là, avec 321’000 auditeurs par semaine en Suisse romande, sa meilleure audience depuis la pandémie», relève M. Demander. «Au début, travailler avec un ordinateur était révolutionnaire, alors que maintenant, l’IA, les podcasts sont devenus la norme», constate le directeur, qui croit en l’avenir d’une radio métamorphosée.

Pour marquer ces trois décennies, One FM sera sur le terrain à la poursuite d’activités classiques des anniversaires d’enfant. Les animateurs iront ainsi au bowling, feront de la conduite sur simulateur, participeront à une boum et mangeront chez un auditeur. Il y aura aussi une virée en boîte de nuit et un passage chez un boulanger. Le direct se terminera vendredi à midi.

One FM fait partie de Media One Group, qui a notamment aussi dans son giron Radio Lac, Rouge FM et LFM. En raison de la baisse des rentrées publicitaires, le groupe avait dû licencier une dizaine d’employés en 2025. One FM compte actuellement une quinzaine de collaborateurs.