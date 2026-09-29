La Suisse encore et encore pays le plus innovant selon l’ONU

La Suisse a une nouvelle fois été classée « pays le plus innovant au monde » par l'ONU Keystone-SDA

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La Suisse est toujours le pays le plus innovant au monde, selon l'ONU. Plus largement, l'IA fait progresser les investissements dans le capital-risque et dans la recherche, a dit mardi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

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(Keystone-ATS) Selon l’Indice mondial de l’innovation de l’agence onusienne, la Suisse, première depuis 16 ans, devance la Suède et les Etats-Unis. Comme l’année dernière, la Chine arrive à la 10e place.

Les dépenses réelles dans la recherche ont augmenté de 3,3% en 2025. Elles devraient prendre encore un peu plus cette année pour atteindre 3400 milliards de dollars. Celles des entreprises ont progressé de 5,8% pour atteindre 1500 milliards, nouveau record.

Les investissements en capital-risque ont explosé, prenant près de 30%, l’augmentation la plus importante depuis 2021. Au total, 53% de ces financements ont porté sur l’intelligence artificielle (IA). Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités technologiques «dans tous les domaines scientifiques», selon le directeur général de l’OMPI Daren Tang.