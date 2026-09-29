La Suisse encore et encore pays le plus innovant selon l’ONU
La Suisse est toujours le pays le plus innovant au monde, selon l'ONU. Plus largement, l'IA fait progresser les investissements dans le capital-risque et dans la recherche, a dit mardi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.
(Keystone-ATS) Selon l’Indice mondial de l’innovation de l’agence onusienne, la Suisse, première depuis 16 ans, devance la Suède et les Etats-Unis. Comme l’année dernière, la Chine arrive à la 10e place.
Les dépenses réelles dans la recherche ont augmenté de 3,3% en 2025. Elles devraient prendre encore un peu plus cette année pour atteindre 3400 milliards de dollars. Celles des entreprises ont progressé de 5,8% pour atteindre 1500 milliards, nouveau record.
Les investissements en capital-risque ont explosé, prenant près de 30%, l’augmentation la plus importante depuis 2021. Au total, 53% de ces financements ont porté sur l’intelligence artificielle (IA). Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités technologiques «dans tous les domaines scientifiques», selon le directeur général de l’OMPI Daren Tang.