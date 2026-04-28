La Suisse et la Serbie veulent renforcer leurs relations

Keystone-SDA

La Suisse et la Serbie veulent renforcer leurs relations. Les deux pays ont lancé mardi un nouveau programme de coopération, à l'occasion d'une visite d'Etat du président de la Confédération Guy Parmelin à Belgrade. Un accord en matière d'innovation a aussi été signé.

1 minute

(Keystone-ATS) Le nouveau programme de coopération porte sur la période de 2026 à 2029. «Il soutient le chemin de la Serbie vers l’intégration dans l’UE par l’innovation, des finances publiques renforcées et la transition verte», écrit M. Parmelin sur le réseau social X.

Le Vaudois avait été invité en Serbie à l’occasion du 110e anniversaire des relations diplomatiques entre Berne et Belgrade. Il a notamment été reçu par le président Aleksandar Vucic.

Un accord sur un programme bilatéral en matière d’innovation a en outre été signé durant cette visite. Les deux pays se sont encore accordés sur le lancement d’un dialogue régulier sur les droits humains, selon le Département fédéral de l’économie (DEFR).