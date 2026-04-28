Lancement d’une initiative pour taxer l’avion et favoriser le train

Keystone-SDA

Le comité actif-trafiC souhaite taxer les trajets en avions, pour renforcer les transports publics en Suisse. Pour ce faire, il a lancé mardi l'initiative "Pour des transports publics forts et des tarifs aériens équitables".

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(Keystone-ATS) Une contribution de 30 francs minimum par billet d’avion sera instaurée, proportionnelle à la distance et à la classe de vol.

Selon le comité, les recettes attendues de cette taxe s’élèvent à environ 1,5 milliard de francs par an. Au moins deux tiers de ce montant doivent être versés à la population sous forme de bons pour les transports publics, indique-t-il dans un communiqué.

Le reste des recettes permettra de développer des liaisons ferroviaires «attractives et abordables» vers les pays limitrophes.

«L’initiative profitera financièrement à environ 90% de la population», souligne Martine Docourt, conseillère nationale (PS/NE), citée dans le communiqué. Et d’ajouter que la grande majorité de la population recevra davantage d’argent en bons qu’elle n’en dépensera en taxe.