Lausanne: Ensemble à Gauche présente 6 candidats à la municipalité

Keystone-SDA

Ensemble à Gauche lance six candidats dans la course à la municipalité de Lausanne, le 8 mars prochain. Franziska Meinherz, Johann Dupuis, Léonie Kovaliv, Julien Nagel, Agathe Raboud Sidorenko et Guillaume Matthey forment "un ticket combatif" pour plus d'égalité, de justice et de dignité.

(Keystone-ATS) La formation de la gauche radicale veut faire de Lausanne «une ville réellement écologique et solidaire» et «accessible à tous». Elle estime que l’alliance rose-verte à la tête de la municipalité depuis bientôt 40 ans n’offre aucune réponse à la hauteur des défis climatiques et sociaux, écrit-elle lundi dans un communiqué.

Le ticket est composé de membres de Solidarités et d’indépendants de gauche, issus des syndicats et des mouvements sociaux. Il défend une politique de 100% de loyers abordables, des transports publics efficaces et gratuits ainsi des offres culturelles et sportives gratuites pour les personnes à faibles revenus.

Les candidats veulent lutter contre la précarité et les addictions en investissant dans le travail social, l’animation socioculturelle et les dispositifs de réduction des risques. Ils réclament également une profonde transformation de la police lausannoise «pour éliminer le racisme systémique et les violences policières».

Candidats désignés

La plupart des partis ont désormais désigné leurs candidats pour les prochaines élections communales. Les socialistes partent à trois avec les sortants Emilie Moeschler et Grégoire Junod, associés au nouveau venu Julien Eggenberger. Les Vert-e-s lancent leurs élus sortants Natacha Litzistorf et Xavier Company. Le Parti ouvrier et populaire (POP) présente un nouveau candidat, Xavier Roth.

Le PLR mise sur un trio avec Pierre-Antoine Hildbrand (sortant), Marlène Bérard et Mathilde Maillard. L’UDC propose trois candidats, Valentin Christe, Fabrice Moscheni et Patrizia Mori.

Depuis plusieurs années, l’exécutif lausannois est largement dominé par la gauche (3 PS, 2 Vert-e-s, 1 POP et 1 PLR). Florence Germond (PS) et David Payot (POP) ne se représentent pas en 2026.