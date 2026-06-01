Lausanne: nouvelle édition pour le budget participatif

Keystone-SDA

Lausanne lance la 7e édition de son budget participatif. Jusqu'au 3 janvier prochain, toutes les personnes qui habitent dans la capitale vaudoise peuvent proposer un projet pour leur quartier. Une enveloppe totale de 200'000 francs sera mise à disposition pour soutenir ces projets.

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(Keystone-ATS) Pour déposer un projet, il faut former un groupe de 3 personnes au moins et obtenir le soutien de 10 parrains et marraines. Le but consiste à «renforcer la cohésion sociale et le lien entre habitantes et habitants, tout en favorisant les collaborations et les échanges», rappelle la Ville de Lausanne dans un communiqué. Le montant demandé peut atteindre 20’000 francs par projet, avec un plafond fixé à 10’000 francs pour les projets d’événements ponctuels.

Lausanne se décrit comme «une ville pionnière en Suisse dans le domaine du budget participatif». Depuis le lancement en 2019, 155 projets ont été déposés, 122 soumis au vote et 66 soutenus.

Parmi les projets réalisés figurent une champignonnière, des journées culturelles pour enfants, des équipements sportifs en plein air ainsi que des ateliers culinaires et artistiques, poursuit le communiqué.

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 3 janvier 2027 sur la plateforme Lausanne participe. Suivront une étude de faisabilité et le vote de la population, prévu du 23 août au 30 septembre 2027. Les projets lauréats seront annoncés le 13 décembre 2027.