Le canton de Neuchâtel va soutenir sa viticulture en 2026-2027

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat neuchâtelois réagit aux difficultés de la viticulture, en complément aux mesures d’aide de la Confédération. Il adopte un plan d’aide au secteur comportant un renforcement de la promotion des vins indigènes et une mesure de soutien à l’arrachage volontaire de vignes.

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(Keystone-ATS) Le plan neuchâtelois consiste en la validation de trois «mesures de soutien concrètes», a fait savoir le gouvernement mercredi. Il s’inscrit par ailleurs dans ce que ce dernier appelle la «bonne mise en oeuvre de la stratégie de haute qualité des vins neuchâtelois face aux défis de la viticulture suisse», précise le communiqué.

Figure d’abord une aide «exceptionnelle» de 300’000 francs pour la promotion des vins neuchâtelois en 2026-2027, à travers l’organe de promotion Neuchâtel Vins et Terroir (NVT). Ce soutien permettra la mise en oeuvre d’une opération promotionnelle en lien avec la Neuchâtel Tourist Card (NTC) et d’actions communes avec les hôtels.

Arrachage

Ensuite, le plan prévoit un soutien à l’arrachage de vignes «dans le cadre des améliorations structurelles qui pourrait permettre de retirer jusqu’à 30 hectares de vignes, en particulier celles situées en zone agricole ou en zone à bâtir», relève le Conseil d’Etat. Cela peut représenter jusqu’à 5% du vignoble neuchâtelois.

La subvention s’élève à 7000 francs par hectare, un hectare, pour mémoire, équivalant à 10’000 mètres carrés. Le montant est également accessible aux petites exploitations et aux propriétaires de vignes. Le programme est aussi limité dans le temps, à savoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Etalement financier

Enfin, le troisième volet consiste en une prolongation des délais de remboursement du blocage financement. Afin de pallier le manque de liquidités de certains encavages, l’exécutif cantonal propose une échéance de remboursement prolongée de 12 à 18 mois des crédits garantis par les vins rouges ainsi que ceux élevés en barrique.

Le Conseil d’Etat espère que ces «mesures ciblées permettront à la production viti-vinicole neuchâteloise de s’adapter structurellement à la baisse de la consommation de vin en Suisse et à l’importante concurrence des vins étrangers», tout en renforçant encore sa stratégie basée sur la haute qualité des produits et leur promotion.

Le gouvernement neuchâtelois, au sein duquel le dossier est porté par le conseiller d’Etat Laurent Favre, rappelle finalement l’importance de «consommer des produits locaux, pour la préservation du vignoble et l’économie régionale».