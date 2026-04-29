Le centriste Maxime Pasquier nouveau syndic de Bulle (FR)

Keystone-SDA

Le centriste Maxime Pasquier est le nouveau syndic de Bulle (FR), choisi mardi soir parmi ses pairs à l'occasion de la première réunion du Conseil communal après les élections du 8 mars. Il succède au PLR Jacques Morand qui a tenu la syndicature durant dix ans.

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(Keystone-ATS) L’exécutif du chef-lieu du district de la Gruyère a désigné également la socialiste Chantal Pythoud à la fonction de vice-syndique, a indiqué la Ville de Bulle. Il a aussi procédé à quelques ajustements dans la composition des dicastères ainsi qu’à leur attribution entre ses neuf membres.

Maxime Pasquier est nouvellement élu au sein du Conseil communal, rappelle le communiqué des autorités de la deuxième commune la plus peuplée du canton de Fribourg, connue pour son essor démographique. Quant à Chantal Pythoud, députée au Grand Conseil, elle y siège depuis 2016, entamant du coup sa troisième législature.

Les autres membres de l’exécutif communal sont Estelle Zermatten et Patrick Vallélian pour le PLR, Jérôme Tornare pour l’UDC, Marie-France Roth Pasquier pour Le Centre, par ailleurs conseillère nationale, Kirthana Wickramasingam et Elodie Surchat pour le PS ainsi que Nicolas Pasquier pour les Vert-e-s.