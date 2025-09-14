La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le chantier du tram des Nations débute lundi à Genève

Keystone-SDA

Le chantier du tram des Nations débute lundi à Genève entre la place des Nations et la douane de Ferney-Voltaire. Un tronçon de la route de Ferney sera définitivement fermé à la circulation, obligeant les automobilistes à utiliser la route et le nouveau tunnel des Nations.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le tronçon concerné va de l’avenue de l’Ariana à la route des Morillons, précise le Département des mobilités dans un communiqué. Le débouché du chemin Auguste-Vibert sur la route de Ferney sera aussi fermé. Des déviations pour les piétons et les cyclistes seront mises en place.

Du côté français, les travaux préparatoires démarreront cet automne et les travaux principaux dès janvier 2027. Ces travaux d’envergure permettront la mise en service du tram en décembre 2028. Le nouveau tracé reliera la place des Nations au futur P+R du Bisou à Ferney-Voltaire.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision