Le climat de consommation plonge en mars

Keystone-SDA

Les consommateurs helvétiques, déjà peu enclins à la dépense, ont fait montre d'un net regain de prudence au mois de mars.

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(Keystone-ATS) L’indice du climat de consommation concocté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a plongé à -42,9 points, contre -34,8 points un mois plus tôt.

Si l’appréciation de la situation financière passée est marginalement remonté de 0,2 point à -41,3 points, les trois autres variables observées ont toutes subi des corrections, indique une compilation de graphiques publiée vendredi.

Les perspectives conjoncturelles générales ont ainsi chu de plus de vingt points à -67,9 points. La situation financière à venir et la propension à procéder à de grandes acquisitions ont reculé dans une moindre mesure, de respectivement 4,7 et 3,6 points, à -32,4 et -29,8 points.