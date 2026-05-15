Le FC Thoune célèbre son titre malgré la météo maussade

Keystone-SDA

Les joueurs du FC Thoune ont une nouvelle fois fêté en grande pompe vendredi leur premier titre de champion. Des milliers de supporters ont bravé le temps pluvieux et frais pour acclamer leur équipe.

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(Keystone-ATS) La fête a commencé dans l’après-midi devant le stade Visana, où deux trucks attendaient les joueurs et le staff. Aux sons disco de «Freed from Desire», le cortège s’est mis en route vers le centre-ville de Thoune, accompagné de centaines de supporters.

Des milliers de personnes s’y sont ensuite rassemblées pour la cérémonie officielle de célébration du titre. Au programme figuraient des discours du maire de la ville et du président du club.

Une première fête avait eu lieu le soir du 3 mai, lorsque le titre de champion a été confirmé. Depuis, l’emblème du club est omniprésent dans le paysage urbain. Un bus spécial des transports publics circule à ses couleurs et sur le lac de Thoune, les bateaux de ligne font flotter au vent les drapeaux du FCT.