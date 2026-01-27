Dans la tourmente, Barry Callebaut change de directeur

Production de chocolat chez Barry Callebaut. Keystone / Walter Bieri

Confronté à un marché difficile et de mauvais résultats, le géant du chocolat mondial a effectué un brusque changement à sa direction. Explications.

Barry Callebaut, c’est quoi? Entreprise basée à Zurich, Barry Callebaut est le premier producteur mondial de chocolat, en fabriquant chaque année environ 2 millions de tonnes.

L’entreprise se procure le cacao de manière indirecte auprès d’environ un million d’agriculteurs – dans des pays comme le Ghana et la Côte d’Ivoire. Une fève de cacao sur quatre dans le monde passe par l’entreprise. Ses clients sont d’autres grands fabricants de chocolat, ainsi que des chocolatiers, confiseries, boulangeries, hôtels et restaurants. Barry Callebaut emploie 13’000 personnes.

Barry Callebaut est un acteur majeur du secteur, et tout changement à sa tête revêt donc une importance particulière.

Homme discret en public malgré sa fonction à la tête du plus grand fabricant de chocolat au monde, Peter Feld quitte le groupe. Barry Callebaut

Qui est le directeur sortant? Barry Callebaut était dirigé depuis près de trois ans par Peter Feld, qui quitte subitement ses fonctions. Ce changement brusque peut être interprété comme un signe de mécontentement du conseil d’administration. Sous la direction du directeur allemand, Barry Callebaut est entré dans une spirale descendante. L’action a perdu environ un tiers de sa valeur durant son mandat.

Le «chocolat Ruby» de la maison Barry Callebaut. Il y a quelques années, l’entreprise s’est ainsi lancée dans un nouveau domaine. Barry Callebaut

Peter Feld est quasiment inconnu du grand public. En Suisse, il a très peu donné d’interviews, les demandes étant refusées au motif que l’entreprise était en pleine restructuration. Or, c’est justement en période difficile que la communication est la plus importante. Le mandat de Peter Feld a été marqué par une restructuration agressive. De nombreux cadres ont été remplacés, entraînant une perte de savoir-faire. Les effets d’économies promis se font encore attendre, constate un analyste.

Le cours de l’action Barry Callebaut a fortement chuté ces dernières années (cours en francs suisses). SRF / Quelle: LSEG

Quelle a été la réaction des marchés? L’annonce du départ de Peter Feld a été bien accueillie par les investisseurs. Mercredi dernier, l’action a bondi de près de 5% à l’ouverture, malgré des résultats médiocres. Au dernier trimestre fiscal, de septembre à novembre, le volume des ventes du groupe avait chuté de près de 10%. L’agitation interne et la hausse des prix du cacao ont pesé sur les résultats.

Le bénéfice de Barry Callebaut a fortement diminué au cours des deux dernières années (en millions de francs suisses). SRF / Quelle: Jahresberichte

Qui est le nouveau directeur? L’espoir repose désormais sur la nouvelle direction, dont le Néerlandais Hein Schumacher a officiellement pris les rênes lundi. Selon un communiqué de presse, le futur patron apporte 25 ans d’expérience dans le secteur alimentaire. De 2023 à 2025, il a été à la tête d’Unilever, une période jugée très courte à la direction du géant alimentaire britannique. Auparavant, Hein Schumacher a occupé des postes de direction chez Royal FrieslandCampina, l’une des plus grandes coopératives laitières mondiales, aux Pays-Bas.

Fera-t-il mieux? Hein Schumacher a pris la direction de Barry Callebaut lundi. Barry Callebaut

Quels facteurs expliquent les mauvais résultats? Au-delà des problèmes internes, Barry Callebaut a dû faire face à des difficultés extérieures ces dernières années. La récolte de fèves de cacao a été mauvaise dans plusieurs pays. En conséquence, le prix du cacao a grimpé: à un moment, une tonne dépassait les 10’000 dollars – quatre fois le prix normal.

Cela a fait augmenter les coûts pour Barry Callebaut, tandis que la demande de chocolat diminuait, faisant chuter les volumes. En Suisse, par exemple, le chocolat a vu son prix augmenter de 24% ces cinq dernières années. Aux États-Unis, les consommateurs se tournent vers d’autres confiseries face à la hausse des prix du chocolat. Le nouveau directeur devra trouver des solutions et ramener davantage de stabilité au sein de l’entreprise.

Texte traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA/dbu

