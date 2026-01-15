La glace noire en Suisse, entre fascination et danger

Patineuses et patineurs sur le lac de Saint-Moritz. RTR

En raison du peu de neige et des basses températures, on peut profiter du phénomène de la «glace noire» sur certains lacs suisses. Chaque année, il y a des accidents. En Haute-Engadine, dans le canton des Grisons, les communes refusent toute responsabilité en la matière.

Glace noire sur le Silsersee, en Haute-Engadine. La glace noire peut présenter des formes et des structures très variées. MétéoSuisse – Pascal Karrer

Au cours de l’hiver, les petits lacs de montagne commencent à geler, généralement suivis par les plus grands. Si aucune précipitation ne tombe pendant la formation de la glace, il se forme une glace noire, parfois lisse comme un miroir (voir encadré).

En Haute-Engadine, une région où ce spectacle survient fréquemment, celles et ceux qui s’aventurent sur la glace en patins ou pour d’autres aventures le font à leurs risques et périls.

Chaque année, des accidents se produisent. Des personnes passent à travers la couche de glace dans l’eau froide. Certaines décèdent de noyade ou d’hypothermie. Cette année encore, deux personnes sont tombées dans le lac de Saint-Moritz. Elles ont heureusement pu être secourues.

En ce début d’hiver, les conditions ont été optimales pour la formation de cette glace noire sur certains lacs: basses températures et pas de neige pendant la période de gel. Et cette glace a attiré de très nombreux sportifs.

Glace noire en décembre 2016 sur le lago Bianco (col de la Bernina) . MétéoSuisse – Yves Karrer

Responsabilité individuelle

Depuis 25 ans, il existe une commission des lacs en Haute-Engadine. Elle conseille les cinq communes de Celerina, Saint-Moritz, Silvaplana, Sils et Maloja en ce qui concerne la sécurité sur les lacs.

Selon son président Cristiano Luminati, la commission n’a pas toujours eu la tâche facile pour convaincre certaines communes d’ouvrir ou de fermer des pistes ou des sentiers sur les lacs gelés. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus simple.

Les lacs avec de la glace noire ne sont jamais officiellement ouverts par les communes. L’accès n’est jamais non plus interdit. Chacun s’aventure sur la glace à ses risques et périls, sous sa propre responsabilité, explique Cristiano Luminati.

Des fissures de tension et des cassures dans une couche de glace noire. Elles sont dues à la dilatation et à la contraction de la couche de glace liées aux variations de température. MétéoSuisse – Andreas Hostettler

Situation comparable au ski de randonnée

La situation est comparable à celle des randonnées à ski. Sur les pistes balisées, la station de ski est responsable de la sécurité, en dehors de la piste, le skieur est lui-même responsable. Si une commune prépare une piste ou un terrain pour jouer au hockey ou organise un événement comme le White Turf à Saint-Moritz, alors la commune assume la responsabilité sur la glace; en dehors des marquages, chacun est responsable de sa propre sécurité.

Selon Cristiano Luminati, c’est aussi la voie la plus sûre juridiquement pour les communes. Si une commune autorisait le patinage sur glace et qu’un accident mortel se produisait, il pourrait arriver que la commune doive assumer la responsabilité et en supporter les conséquences.

Des bulles d’air sous la glace noire. MétéoSuisse – Marlis Karrer

MétéoSuisseLien externe explique qu’un lac gèle d’abord en surface. Ceci en raison d’une propriété particulière de l’eau: contrairement à d’autres liquides, l’eau atteint sa densité maximale à +4 °C et non pas lorsqu’elle atteint son point de congélation. Avant que l’eau ne commence à geler, le volume total du lac commence donc par se refroidir jusqu’à +4 °C. Ensuite, l’eau proche de la surface continue à se refroidir, mais elle ne descend plus vers le fond du lac, en raison de sa densité plus faible – d’ailleurs, l’eau sous forme de glace «flotte» sur l’eau liquide en raison d’une densité moins élevée de sa forme solide par rapport à sa forme liquide. Alors que l’eau du fond du lac reste à +4 °C, la température à la surface se rapproche rapidement du point de congélation. Lorsqu’elle descend en dessous de 0 °C, l’eau commence à geler. Si aucune précipitation ne tombe pendant les jours de gel, de la glace noire se forme. Plus la surface du lac est calme (moins de vent et de courant), plus la surface de la glace est lisse, uniforme et transparente.

