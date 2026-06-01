La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le Ministère public demande huit ans de prison contre Pascal Jaussi

Keystone-SDA

Le Ministère public a requis lundi matin huit ans de prison ferme contre Pascal Jaussi. Le fondateur de la société S3 est jugé devant le Tribunal pénal et économique du canton de Fribourg pour une faillite ayant laissé un découvert de 31,6 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les deux procureurs ont présenté M. Jaussi comme un homme ayant manipulé de nombreuses personnes dans le but de mettre en œuvre un projet irréaliste. Pour le procureur général Raphaël Bourquin, l’accusé ne peut bénéficier d’aucune circonstance atténuante.

«Cette affaire n’est pas celle d’un rêve devenu trop grand, mais celle d’une frontière franchie: la frontière entre convaincre et tromper», a-t-il dit.

Sur le plan financier, les procureurs accusent M. Jaussi d’une «fuite en avant pour retarder l’inévitable». Lorsque son projet spatial commençait à battre de l’aile, il a continué à attirer de l’argent, notamment via la vente à des privés de billets pour des vols «zéro gravité», qui n’ont finalement jamais eu lieu.

Le procès se poursuit lundi après-midi avec les plaidoiries de la défense.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision