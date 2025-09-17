La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Musée romain de Lausanne-Vidy questionne les aléas de la vie

A la lumière des trajectoires d'hommes et de femmes de l'Antiquité, le Musée romain de Lausanne-Vidy s'interroge sur les libertés de choix et d'action, à l'heure où l'égalité est plus que jamais au coeur des débats. "Alea. Des parcours de vie" est à découvrir dès jeudi et jusqu'au 6 avril 2026.

(Keystone-ATS) «En latin, alea signifie à la fois le dé, le hasard et le destin. Hier comme aujourd’hui, personne ne choisit sa naissance, ni les coups du sort que la vie lui réserve, mais chacun tente de rester maître de sa destinée», rappellent les responsables du musée lausannois. L’exposition propose une réflexion sur les parcours de vie.

«Au 2e siècle après J.-C., l’Empire romain compte plus de 50 millions d’habitants. Toutes et tous n’y mènent pas la même vie. Hommes, femmes, pauvres, riches, citoyens, esclaves, etc, la société se compose d’une multitude de catégories sociales. Chacune d’entre elles implique des droits, des devoirs et des privilèges différents», écrivent les organisateurs de l’exposition Alea.

Cette dernière invite à suivre les membres d’une famille gallo-romaine fictive et à partager avec eux quelques étapes marquantes de leur parcours de vie: la matrone Alba, l’esclave Aptus, la jeune Flora ou son cousin Secundus.

Programme culturel interactif

«Je voulais comprendre comment, malgré le poids indéniable de la société, les humains ont la capacité d’agir, de faire des choix et de rester maîtres de leur existence. J’aimerais que le musée puisse apporter sa contribution au débat public sur l’égalité en offrant un espace d’information, de réflexion et de discussion», explique Karine Meylan, directrice du Musée romain de Lausanne-Vidy.

Un programme culturel complète l’exposition. Ses activités en approfondissent les thématiques et ouvrent de nouvelles pistes entre passé et présent. En famille ou entre amis, le public pourra se glisser dans la peau de personnages ayant vécu dans la région il y a 2000 ans, s’interroger sur les parcours atypiques ou minoritaires, prendre la plume pour donner vie à des objets ou mener l’enquête avec des archéologues.

