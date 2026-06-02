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Le nombre de cas suspects d’Ebola en large recul selon l’OMS

Keystone-SDA

De nombreuses personnes suspectées d'avoir été infectées par le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) ont été testées négatives. En quelques jours, le nombre de ces cas est tombé à 116, a dit mardi un porte-parole de l'OMS à Genève.

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(Keystone-ATS) Selon les derniers chiffres qui datent de dimanche, 321 cas et 48 décès sont confirmés dans ce pays. Six personnes ont aussi guéri du virus, a affirmé à la presse le porte-parole.

Mercredi dernier, plus de 900 cas suspects étaient encore mentionnés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en RDC. Des centaines d’entre eux avaient d’autres pathologies qu’Ebola ou de la fièvre qui n’était pas liée au virus, selon le porte-parole.

En Ouganda, neuf cas ont été confirmés pour un décès. Ce pays a décidé de fermer provisoirement ses frontières avec la RDC pour éviter la propagation. L’OMS a toujours recommandé de ne pas restreindre les déplacements, en dehors de ceux des personnes infectées et des cas contacts.

Mardi, une porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a affirmé que ces fermetures pouvaient même faire se détériorer la situation. Les personnes franchissent les frontières malgré les interdictions et elles ne seront pas contrôlées si les passages ne sont pas autorisés, selon elle.

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